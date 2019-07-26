Куди відселяти мешканців "хрущовок" — законопроєкт

Згідно з законопроєктом Мінрегіону про реновацію застарілого житлового фонду, мешканцям застарілих будинків будуть надавати житло в тому самому адміністративному районі.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми ввели низку обов’язкових вимог, які захищають інтереси людей у випадку реконструкції застарілого житла. Наприклад, що дуже важливо, — спочатку повинен будуватися пусковий будинок, куди переселяються мешканці з 2-3 старих будинків, і тільки після цього застаріле житло зноситься і на його місці будується нове", — наголосив Парцхаладзе.

На його думку, важливо, щоб люди залишалися жити в своїх же районах, до яких вони звикли, і продовжували користуватися тією ж соціальною інфраструктурою: школами, лікарнями тощо.

Парцхаладзе додав, що всі ці вимоги передбачені новим законопроєктом Мінрегіону про реконструкцію застарілого житлового фонду України.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготувало законопроєкт, який визначає механізми провдення програми з реновації застарілого житлового фонду України. Законопроєкт передбачає 2 варіанти реновації застарілого житла - знесення або реконструкцію, різні можливі варіанти відселення жителів під час реконструкції, максимальну відстань, на яку воно відбуватиметься.

У документі враховано реконструкцію застарілого житла різної поверховості, визначено замовників проєктів, розширено перелік можливих джерел фінансування, визначено алгоритм прийняття рішення про реконструкцію або знесення та вдосконалено процедуру видачі компенсації власникам застарілого житла.