Мешканців “хрущовок” переселятимуть у нові квартири з ремонтом — Мінрегіон

Мінрегіон розробило новий законопроєкт «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», відповідно до якого спочатку має бути переселення мешканців до нового житла, а вже потім знесення будинку.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"У новому законопроєкті ми запровадили, що спочатку не зноситься будинок і люди змушені переїжджати кудись, а вже після цього будується нове житло. Ні, в першу чергу, будується пусковий будинок, тоді до нього відселяються люди і тільки потім зносяться старі об’єкти", - заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Він підкреслив, що переселяти мешканців застарілих будинків будуть в нові квартири з ремонтом. Також, при необхідності, громадянам будуть надавати допомогу при переїзді.

За словами Парцхаладзе, щорічно в Україні зростає кількість застарілого житла і новий законопроєкт покликаний запустити механізм розв'язання цієї проблеми.

Заступник міністра додав, що той закон, який існує в Україні сьогодні, "виявився неефективним і не адаптованим до українських реалій".

Новий законопроєкт «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» буде переданий на розгляд та погодження до зацікавлених органів виконавчої влади, вже найближчим часом. Після цього його розгляне Кабінет міністрів України.