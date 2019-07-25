Фахівці Книжкової палати навчали видавців професійних стандартів

В Одесі 18-19 липня відбувся науково-практичний семінар “Особливості підготовки наукових, науково-популярних, навчальних, довідкових видань до випуску”.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

“У семінарі взяли участь представники редакційно-видавничих відділів наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів України, видавці, які випускають наукову, науково-популярну, навчальну, довідкову літературу”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з доповідями виступили фахівці Книжкової палати України та Одеського національного університету.

Зокрема, заввідділом державної стандартизації Книжкової палати Галина Плиса акцентувала увагу на проблемах створення книжкових видань за видавничими стандартами та аспектах оформлення періодичних і продовжуваних видань. Про впровадження міжнародної системи стандартної нумерації серіальних видань (ISSN) в Україні та ідентифікацію видань у Міжнародних системах і їхню промоцію розповіла заввідділом Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати Ірина Погореловська.

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Семінар проводився з метою підвищення рівня правової, професійної культури видавців та редакторів, а також покращення якості вітчизняних видань.

Організатори заходу - Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова та асоціація “Інформатіо-Консорціум”.