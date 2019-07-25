В екстреній меддопомозі запрацює нова диспетчерська система - МОЗ

Екстрена медична допомога працюватиме на базі нової диспетчерської системи, кошти на її запровадження вже виділені регіонам.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз у пілотному проєкті зі зміни систем надання екстреної допомоги є фінансування, щоб усі регіони до кінця року закупили і впровадили нову диспетчерську систему, щоб це базувалося на електронній і GPS-системі. Гроші вже виділені регіонам, там уже проводять тендери. Є три диспетчерські системи, які можна закуповувати, вони вже працюють в Україні”, - сказала Супрун.

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Вона нагадала, що в 2019 році розпочався пілотний проєкт зі зміни системи надання екстреної медичної допомоги, який триває в п'яти регіонах та м. Києві. За її словами, створено центральну базу даних викликів від диспетчерських систем, проведено навчання нових спеціалістів-парамедиків, а також навчання водіїв машин екстреної допомоги — екстрених медичних техніків, які також можуть надавати медичну допомогу, опубліковані нові протоколи надання екстреної медичної допомоги.

Супрун повідомила, що з наступного року проєкт зі зміни системи надання екстреної меддопомоги пошириться ще на 6 регіонів, через три роки за новими правилами екстрена допомога працюватиме по всій країні.