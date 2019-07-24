МОЗ хоче заборонити тестування косметики на тваринах

МОЗ України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"Вимоги до косметики на українському ринку будуть такими ж, як і на європейському. У порівнянні з нинішніми нормами список заборонених інгредієнтів буде втричі більшим. Під забороною також і тестування косметики на тваринах", - йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Зараз як українські виробники, так і закордонні для українського ринку можуть постачати косметику зі “зниженими” вимогами. Перелік заборонених інгредієнтів налічує лише 400 позицій. Новий регламент пропонує розширити цей перелік до 1383 позицій. Крім того, новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Також однаковими будуть вимоги до українських і закордонних виробників. Компанії, які вже нині мають потужності для застосування нових стандартів, не матимуть проблем з переходом на нові умови. Для інших передбачений перехідний період - 18 місяців. Це дозволить затвердити нові методології і налагодити процеси без фінансових ризиків для компаній і нечесної конкуренції.

В МОЗ наголошують, що це буде актуально щодо заборони випробування косметики на тваринах і переходу на новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Наразі в Україні немає затверджених методологій альтернативних випробувань безпеки косметики.

Також єдині з ЄС норми допоможуть українським виробникам косметичної продукції в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу, а іноземні виробники зможуть розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме зокрема зменшенню вартості їх продукції.

Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років. І в цих країнах так само нові вимоги до безпеки косметичної продукції впроваджувались з перехідним періодом.

Зараз на сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднено для громадського обговорення Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію».

Новий технічний регламент на косметичну продукцію розроблений на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.