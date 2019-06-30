Супрун розклала по поличках усе про целюліт: Є хороші й погані новини

Целюліт з’являється незалежно від віку - переважно у жінок, але іноді й у чоловіків.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала поради у фейсбуці, як боротися із целюлітом.

“У нас про нього є кілька новин: і хороші, і погані. Почнемо з поганих: більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні, а процедури слід робити постійно. Хороші новини: целюліт — це не хвороба і не вада, а досить звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Хоча у всьому є своя межа — целюліт буває різним за градацією, тому “запускати” та повністю його ігнорувати не варто”, - пише Супрун.

Вона пояснила, що целюліт з’являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об’єм жирової тканини завеликий.

“У чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок смужки. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. Також з віком у шкірі утворюється менше колагену — молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирову тканину ще гірше. Це перша зрада. Друга полягає в тому, що в межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир. На стегнах і ногах переважають альфа-адреналові рецептори. Коли на них діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жирові тканині молочних залоз переважають бета-рецептори. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім. Отже, стегна і сідниці, можна сказати, приречені на ріст”, - констатує Супрун.

Вона наголошує, що є досить ефективні процедури, які зменшують прояви целюліту, але вони мають тимчасовий ефект. Це лімфодренаж та масаж, постановка банок (це посилює циркуляцію лімфи та крові), хірургічне втручання в структуру сполучної тканини, лазерна корекція структури жирової тканини.

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Але ось що можна робити щодня самостійно:

Не носіть білизну, що стягує та “корегує” фігуру, тісні колготки, легінси та штани. Що більше і триваліше стиснення, то гірша циркуляція лімфи та крові, менше постачання кисню в жирову тканину і шкіру, та менше утворення колагену.

Робіть силові вправи. Глибокі присідання з вагою та відтисканнями ногами лежачи допоможуть сформувати м'язовий рельєф, що підтримуватиме жирову тканину.

Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти чи стояти тривалий час. Сидіння і стояння пов’язані не лише з целюлітом, а й з більш небезпечними станами, як-от варикозне розширення вен та ожиріння. Більше рухатися — це і підійматися сходами замість ліфта, і ходити пішки, і присідати під час перегляду фільмів.

Покиньте куріння. Воно також створює внесок в ішемію, тобто брак кровопостачання кінцівок та жирової тканини. Куріння також впливає на експресію генів, залучених в розвиток целюліту, особливо в генетично-схильних жінок.

Стежте за раціоном та підтримуйте здорову вагу. Так, навіть при нормальному індексі маси тіла (меншому за 25) целюліт цілком можливий. Але ймовірно, його прояви будуть значно менш помітні. Пам’ятайте, що збалансований раціон та, як наслідок, здорова вага є кращою гарантією відсутності серцево-судинних хвороб, депресії, деменції чи раку, ніж ідеально рівна шкіра.

Усуньте з раціону джерела ксеноестрогенів. Це сполуки, що надходять з їжі чи пластику, та імітують дію наших власних гормонів. Ксеноестрогени є в молоці корів, яких доїли під час вагітності, в деяких консервантах, які запобігають прогорканню жирів в печиві та інших готових продуктах, червоних морепродуктах (які мають яскраве червоне забарвлення, бо їх обробили, щоб не втрачався колір) та сої. Ксеноестрогени вважають однією з причин раннього прояву целюліту в підлітків, а також у чоловіків.

Обирайте креми з ретиноїдами — і для сідниць, і для обличчя. Саме ретиноїди сприяють утворенню колагену і підтримці підшкірної сполучної тканини в адекватному стані. Іншим компонентом, що може надходити до шкіри ззовні і діяти, є вітамін С. Це кофактор синтезу колагену і захисник від вільнорадикальних процесів, що відбуваються в тканині, якій бракує кисню (чи є надлишок). Вітаміну С багато в ягодах — робіть з них маски.

Використовуйте кавову гущу для догляду за шкірою. В ній міститься кофеїн — одна з речовин, що входить до складу протицелюлітних кремів. Кавовий пілінг добре стимулює кровообіг в шкірі, а це також потрібно для зменшення проявів целюліту.

Супрун дала головну пораду наостанок: “Не переймайтеся через целюліт, бо це не хвороба. Перейматися взагалі шкідливо, бо це підвищує рівень кортизолу, порушує сон і тим самим послаблює імунітет та сприяє набору ваги. Але це не означає, що будь-яка вага є здоровою і себе слід беззастережно приймати, які є. Любов до себе означає піклування”.