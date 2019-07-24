Із вересня на упаковках ліків з'явиться 2D маркування

З вересня 2019 року на упаковках ліків буде спеціальне маркування, за яким можна перевірити оригінальність препарату.

Відповідна постанова уряду "Про запровадження пілотного проєкту щодо маркування контрольними знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів" була ухвалена на засіданні уряду 24 липня, повідомляє пресслужба МОЗ.

"З вересня цього року в аптеках з’являться лікарські засоби зі спеціальним маркуванням: 2D кодом на упаковці. Цей спеціальний код наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів. У пілотному проєкті можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії також придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Наразі цей додаток розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Очікується, що він буде доступним наприкінці року.

Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

Читайте також: Уряд дозволив додатково закуповувати ліки за заощаджені кошти

Необхідні зміни впроваджуватимуться упродовж 2019-2023 років. На першому етапі, що вже стартував і триватиме до кінця 2020 року, запускається пілотний проєкт і оцінюється його ефективність, впроваджується електронна база даних і автоматизована система проведення моніторингу обігу лікарських засобів, проводяться консультації з виробниками ліків і споживачами.

Другий і третій етапи (2021-2023 рік) - поступове запровадження обов’язкового маркування, проведення моніторингу.

Так само розвиватиметься наповнення і функціонал інформаційної бази ліків. З часом її інтегрують з центральним компонентом системи Електронного здоров’я, а контролюючі органи зможуть в онлайн-режимі бачити, зокрема, продажі ліків за рецептом - база даних маркувань ліків буде інтегрована з базою рецептів. Якщо препарат продаватимуть без рецепта, то контролюючі органи отримають повідомлення від системи і зможуть відреагувати на цей випадок.