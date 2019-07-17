Уряд дозволив додатково закуповувати ліки за заощаджені кошти

"Закупівля вакцин і інших ліків, які зараз нам потрібні. Щоб ми могли закуповувати їх на зекономлені кошти — це було погоджено всіма, всі зауваження були враховані”, - зазначила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час засідання уряду.

Вона підкреслила, що це рішення необхідне для того, щоб лікарні мали можливість безперебійно лікувати пацієнтів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що уряд ухвалює відповідну постанову, але вона має бути доопрацьована за два робочі дні і після цього оприлюднена.