Уряд дозволив додатково закуповувати ліки за заощаджені кошти
Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я отримало дозвіл на закупку вакцин та ліків за рахунок тих коштів, які були зекономлені на попередніх закупках.
Відповідну постанову з дводенним доопрацюванням Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні 17 липня 2019 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Закупівля вакцин і інших ліків, які зараз нам потрібні. Щоб ми могли закуповувати їх на зекономлені кошти — це було погоджено всіма, всі зауваження були враховані”, - зазначила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час засідання уряду.
Вона підкреслила, що це рішення необхідне для того, щоб лікарні мали можливість безперебійно лікувати пацієнтів.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що уряд ухвалює відповідну постанову, але вона має бути доопрацьована за два робочі дні і після цього оприлюднена.