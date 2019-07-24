Україні передали ще 64 ув'язнених з окупованого Донбасу
Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.
"Сьогодні на мосту в містечку Щастя відбулась чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - написала вона.
Україні передали ще 64 ув'язнених з окупованого Донбасу
"З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення. З урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 332 засуджених. Звільнено - 53 особи", - відмітила омбудсмен.
Як зазначається, загалом протягом 2014 – 2019 років переведено 519 засуджених.