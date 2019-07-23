ТОП-10 найпопулярніших вишів та спеціальностей 2019 року
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання – подали до вишів 831 тис. 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18-й годині. Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв належать:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (подано 41 412 заяв);
- Львівський національний університет імені Івана Франка (36 078);
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (35 242);
- НУ "Львівська політехніка" (29 939);
- Київський національний торговельно-економічний університет (24 233);
- Національний авіаційний університет (22 324);
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (19 379);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (18 686);
- Київський університет імені Бориса Грінченка (14 925);
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (14 672);
Водночас у Міністерстві освіти та науки також опублікували ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:
- Філологія – 65 419;
- Право – 65 077;
- Менеджмент – 50 20;
- Комп'ютерні науки – 39 376;
- Середня освіта – 35 605;
- Журналістика – 30 247;
- Економіка – 28 178;
- Інженерія програмного забезпечення – 27 217;
- Психологія – 25 680;
- Медицина – 25 288.