ТОП-10 найпопулярніших вишів та спеціальностей 2019 року

Найпопулярнішими серед вступників стали навчальні заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше абітурієнти хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання – подали до вишів 831 тис. 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18-й годині. Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, до ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв належать:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (подано 41 412 заяв);

- Львівський національний університет імені Івана Франка (36 078);

- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (35 242);

- НУ "Львівська політехніка" (29 939);

- Київський національний торговельно-економічний університет (24 233);

- Національний авіаційний університет (22 324);

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (19 379);

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (18 686);

- Київський університет імені Бориса Грінченка (14 925);

- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (14 672);

Водночас у Міністерстві освіти та науки також опублікували ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

- Філологія – 65 419;

- Право – 65 077;

- Менеджмент – 50 20;

- Комп'ютерні науки – 39 376;

- Середня освіта – 35 605;

- Журналістика – 30 247;

- Економіка – 28 178;

- Інженерія програмного забезпечення – 27 217;

- Психологія – 25 680;

- Медицина – 25 288.