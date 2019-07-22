Вступники подали у виші майже 920 тисяч електронних заяв

Станом на ранок 22 липня абітурієнти подали до закладів вищої освіти 919 тисяч електронних заяв.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"На ранок 22 липня створено 166 564 електронних кабінети, з них активовано 166 560. Подано електронних заяв 919 545", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Міносвіти заборонило вишам затримувати видачу дипломів

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), в цьому році вступники у заклади вищої освіти подали на всі освітні кваліфікаційні рівні (бакалавр, магістр, молодший спеціаліст, молодший бакалавр) - 1 408 208 заяв в електронному та паперовому вигляді.