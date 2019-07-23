Нацрада завтра іде на NewsОne з перевіркою — але не знає, чи пустять

Представники Національної ради з питань телебачення і радіомовлення збираються 24 липня провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne попри те, що мовник відмовляється отримувати офіційне повідомлення регулятора.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Нацради Сергій Костинський.

“Завтра (24 липня — ред.) перевірка телеканалу NewsОne відбудеться за будь-яких обставин. Поки невідомо, чи впустять на телеканал наших перевіряючих, бо представники ліцензіата все ще відмовляються отримувати повідомлення про перевірку. Але ми їх попередили всіма можливими способами, в тому числі й через публікації на офіційному сайті Національної ради”, — зазначив Костинський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення від про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки — тепер вона має відбутися протягом 24-25 липня.