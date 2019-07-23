Президент прокоментував “секретну доповідь” Князєва щодо вбивства Шеремета

Президент Володимир Зеленський після закритої від преси доповіді голови Національної поліції Сергія Князєва висловив переконання, що справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета буде розкрито і винних знайдуть.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Крім мого бажання закінчити цю справу, хочу вас усіх запевнити, із того, що я побачив, не можу казати, в який термін, я думаю, у нас буде результат і дійсно ми знайдемо (винних у вбивстві Шеремета - ред.)", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що прокуратура і СБУ можуть "допомогти закінчити цю справу".

Після отримання додаткової інформації від поліції у справі Шеремета глава держави подякував працівникам кримінального розшуку та закликав поки що не дуже тиснути на слідство.

Як раніше повідомив Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заслуховує доповідь голови Національної поліції Сергія Князєва, яка містить інформацію із обмеженим доступом про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, у закритому від преси режимі.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.