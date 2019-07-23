Глава Нацполіції: Прасолова не причетна до вбивства Шеремета, на відео — інша жінка

Юлія Прасолова, якій суд ухвалив вирок - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна у справі щодо вбивства контррозвідника, полковника СБУ Олександра Хараберюша, не причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Громадянка Прасолова комплексно відпрацьована на причетність до вбивства Шеремета, та за зразками її фото та відеозображень проведено портретну експертизу. Спеціалістами спростовано причетність затриманої (Прасолової — ред.) до вбивства Шеремета, на підставі того, що на вилучених у Києві відеозаписах зафіксована інша особа жіночої статі”, - зазначив Князєв.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.