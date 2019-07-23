Справа Шеремета: Князєв доповідає Зеленському про слідство у "секретному режимі"

Президент Володимир Зеленський заслуховує доповідь голови Нацполіції Сергія Князєва, яка містить інформацію із обмеженим доступом про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, у закритому від преси режимі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, глава держави зібрав у будівлі Офісу Президента на Банковій представників правоохоронних органів та ЗМІ для доповіді про розслідування загибелі журналіста.

"Суспільство і я, як Президент, і журналісти, тому що це був їх колега, хочемо дійсно отримати інформацію, яка в нас є, і допомогти вирішенню цьому питання", - зазначив на початку зустрічі Зеленський.

Голова Нацполіції спершу у відкритому режимі розповів про основні версії слідства та хід розслідування справи Шеремета й інших кількох подібних гучних справ, після чого поінформував, що володіє додатковою інформацією з обмеженим доступом.

Князєв заявив, що може повідомити такі відомості Президентові та присутньому на зустрічі міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Доповідь про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета / Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

Зеленський і Аваков підписали відповідні документи, які надають право почути вказану інформацію, та пішли на закриту зустріч.

У свою чергу, журналістам Президент пообіцяв, що після заслуховування інформації вони повернуться до ЗМІ й продовжать роботу у відкритому режимі.