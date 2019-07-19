Три роки після вбивства Шеремета: злочин досі не розкритий, підозрювані не встановлені

Підозрювані у справі щодо вбивства відомого журналіста Павла Шеремета ще не встановлені.

Про це на брифінгу сказав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кримінальне провадження розслідується слідчими Головного слідчого управління Національної поліції. Якихось відомостей для оприлюднення вони нам поки що не надавали. Злочин не розкрито, поки що підозрювані не встановлені", - сказав Шевченко.

Він зазначив: якщо слідчі вважатимуть за потрібне оприлюднити будь-який обсяг інформації в цьому кримінальному провадженні, - "в будь-який час, не тільки календарно, під дату - в будь-який - ми це зробимо доволі оперативно".

"Прошу не підходити до розкриття такого складного, особливо тяжкого злочину, як до якоїсь календарної дати. Звіти КПК не передбачені. Єдиним звітом роботи слідчої групи може бути повідомлення про затримання особи, якій може бути вручена підозра, друге - вручення підозри особі, яка поки що не затримана. Ані першого, ані другого поки що в цьому провадженні немає. Зрозумійте слідчих: це тяжкий злочин, його тяжко розслідувати. Не вимагайте ставлення до цієї надскладної роботи як до якоїсь календарної події, присвяченій якійсь даті", - додав Шевченко.

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Він також зазначив, що колишній генпрокурор Віктор Шокін був допитаний слідчими Нацполіції у цій справі "щодо відомостей, які він виклав в одному з останніх своїх публічних інтерв'ю".

"Відомості, які отримало слідство у пана Шокіна, будуть перевірятися у ході подальших слідчих дій під час розслідування цього кримінального провадження", - повідомив Шевченко.

Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.

На початку липня 2019 року колишній генпрокурор Віктор Шокін заявив інтерв'ю одному зі ЗМІ, що "практично впевнений", хто замовив вбивство журналіста Павла Шеремета. За його словами, ця особа, "займала раніше і займає зараз досить високий пост".