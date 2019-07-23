Україна вперше направила миротворців до Малі

У вівторок, 23 червня, український національний персонал у складі 5 осіб уперше долучився до виконання завдань Багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації в Малі.

Про це під час брифінгу в «АрміяInform» повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ полковник Валентин Левчик.

"Отже, на даний момент 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах у таких країнах: Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (12 осіб); Місія ООН у Косові (2 особи); Місія ООН у Республіці Південний Судан (4 особи); Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (6 осіб); Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1 особа); Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан (21 особа); Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (5 осіб); Спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів)", — повідомив представник Генштабу ЗСУ.

Висока оцінка від міжнародних партнерів стала основним підґрунтям для постійного запрошення України до участі в новостворюваних та вже існуючих миротворчих місіях, а також для розширення географії залучення Збройних Сил України до миротворчої діяльності в усьому світі, зазначає видання.

Фото: «АрміяInform».