НБУ вводить в обіг півкілограмову срібну монету, присвячену Томосу
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Укрінформ
Нацбанк з 22 липня вводить в обіг пам'ятну монету зі срібла "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" номіналом у 50 гривень, вагою у 500 г та тиражем у 1000 штук. Роздрібна ціна становитиме 12824 грн.
"Присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, – наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", - йдеться в повідомленні.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія (ліворуч), який передає сувій (Томос) Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію (праворуч) та написи: 15-та Церква у Благословенному хорі автокефальних церков (півколом угорі) та "Святіша церква України"/06.01.2019 (унизу).