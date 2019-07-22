НБУ вводить в обіг півкілограмову срібну монету, присвячену Томосу

Нацбанк з 22 липня вводить в обіг пам'ятну монету зі срібла "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" номіналом у 50 гривень, вагою у 500 г та тиражем у 1000 штук. Роздрібна ціна становитиме 12824 грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, – наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: унизу: малий Державний Герб України (ліворуч), півколом написи: Україна, рік карбування монети 2019 та номінал П’ятдесят гривень; у центрі – стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія, довкола на позолочених медальйонах зображені кафедральні собори помісних православних церков світу, поруч зазначені їхні назви: угорі - Константинопольська, під нею - Александрійська, праворуч - Антіохійська, під нею - Єрусалимська (праворуч), під нею - Російська, ліворуч - Сербська, під нею - Румунська, унизу - Болгарська, ліворуч - Грузинська, над нею - Кіпрська, ліворуч - Елладська, угорі - Польська, над нею - Албанська, праворуч - Чеських земель і Словаччини, над нею Українська.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія (ліворуч), який передає сувій (Томос) Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію (праворуч) та написи: 15-та Церква у Благословенному хорі автокефальних церков (півколом угорі) та "Святіша церква України"/06.01.2019 (унизу).