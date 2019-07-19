У Луцьку бакалавр історії із синдромом Дауна отримав роботу екскурсовода в музеї

У Луцьку Богдан Кравчук - юнак із синдромом Дауна, який нещодавно став бакалавром історії, - отримав свою першу роботу: він працюватиме екскурсоводом у музеї історії освіти Волині.

Про це повідомляють "Волинські новини".

"З 7 серпня він (Богдан Кравчук - ред.) працюватиме на пів ставки екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. Ректор навчального закладу Петро Олешко розповів, що історію Богдана він дізнався від його викладачів, після чого вирішив запропонувати роботу хлопцю, який так захоплюється історією. Богдан працюватиме в музеї історії освіти Волині", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, лучанин Богдан Кравчук став першим українцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту і отримав диплом бакалавра історії. Хлопець навчався у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки в Луцьку.

Фото: volynnews.com