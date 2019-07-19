Суд продовжив арешт Вишинського до 19 вересня

“Продовжити термін тримання під вартою Кирилу Вишинському до 19 вересня 2019 року”, - оголосила суддя.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокурорів АР Крим.

Раніше в Офісі Президента заявили, що погоджуються звільнити керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського - якщо одночасно Росія звільнить режисера Олега Сенцова.

18 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, заявив, що таким кроком могло б стати повернення до Росії керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

Фото Володимира Тарасова