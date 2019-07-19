Президент у Запоріжжі: мости, мільярди, бігборди і дежавю

Зеленський поквапив містобудівників: гребля ДніпроГЕСу не витримає п`ять років очікування ремонту

Президент України Володимир Зеленський побував у Запоріжжі. Про те, що він планує відвідати регіон, заговорили напередодні, але жодних офіційний підтверджень не було аж до восьмої ранку. У програмі робочої поїздки президента були питання екології, мостів та ДніпроГЕСу.

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА ДЕМОНТУВАЛИ ЗАХИСНУ ОГОРОЖУ

Про те, що до Запоріжжя їде президент, заговорили після того, як на першому поверсі Запорізької обласної державної адміністрації демонтували масивну металеву решітку та пропускний турнікет.

Конструкція, що дуже нагадувала клітку, була встановлена в адміністративній будівлі ще у лютому цього року. Тоді, за офіційною версією, її змонтували через запровадження військового стану, адже ОДА входила до переліку об’єктів, які потребують посиленої охорони. Гроші на “клітку” виділили з обласного Фонду сприяння обороні Запорізької області. Скільки – не відомо. Два дні тому огорожа зникла. Офіційно: вона є власністю військової частини 3033 Національної гвардії України, яка охороняла будівлю весь цей час. Зараз термін договору з цією частиною добігає кінця, тож військові забрали своє майно і готуються переходити на інший об’єкт. Далі стерегти чиновників будуть нацгвардійці з частини 3029.

Неофіційно: керівництво області дуже хвилювалось, що така “прикраса” не сподобається новому президенту, який от-от має прилетіти.

“Клітку” прибрали у середу, гарант прилетів у п’ятницю. Щоправда, до ОДА так і не доїхав.

ЖОВТА КАРТКА ДЛЯ ПОСАДОВЦЯ

Першим пунктом програми стала гребля ДніпроГЕСу. Журналістів відвезли на спеціально підготовлений майданчик близько 13:00. Там на президента довелось чекати півтори години. Охоронці, службові собаки, перевірка речей – все як і раніше.

Мости для Запоріжжя – найболючіше питання, щодня містяни годинами стоять у заторах. Гребля Дніпровської ГЕС вже давно у незадовільному стані. За словами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, для повноцінного ремонту деформаційних швів мосту треба перекрити дорожній рух. Під час спілкування з президентом чиновник пообіцяв, що до 15 жовтня на греблі покладуть новий асфальт. Якщо ж ні, то посадовець піде геть зі своєї посади. Зеленський потиснув йому руку і сказав, що приїде до Запоріжжя у жовтні, аби прийняти роботу.

Ігор Сирота

НЕ ВСТИГЛИ СХОВАТИ БОРДИ І РОЗІБРАТИСЯ

Готувалась до приїзду Зеленського і міська влада. У різних районах міста почали швидко заклеювати борди “команди мера”. Плакатів з обличчями чиновників-мажоритарників у місті справді стало менше. Якщо раніше вони висіли на кожному стовпі, то зараз – через один. Хоча, варто зазначити, що з нагоди візиту гаранта, в центрі Запоріжжя на проспекті Соборному на видному місці з’явилось кілька великих бордів президентської партії. Раніше їх там не було.

“Я їхав і бачив дуже бігбордів ваших багато, а ще мені сказали, що заклеїли багато перед моїм приїздом. Не витрачайте на це гроші. Я читав борди – і ваше прізвище було. Знайдіть краще гроші на корегування технічної документації, яка необхідна для добудови мостів”, – звернувся до запорізького мера Володимира Буряка Зеленський.

Президент також попросив мера поговорити з керівництвом “Запоріжсталі” щодо екологічного питання.

“Або я подзвоню вашому головному (генеральному директору “Запоріжсталь” Ростиславу Шурмі – авт.)”, – сказав Зеленський.

“Головний – народ”, – відповів Буряк.

Президент сказав, що саме тому питання екології має бути вирішено.

НЕЗРОЗУМІЛА МАТЕМАТИКА

Найбільше журналісти чекали, коли Зеленський доїде до головного довгобуду міста, “пам’ятника корупції” – мостових переходів через Дніпро.

Президент Зеленський сказав, що не може зрозуміти, яким чином мости, які у 2004 році обіцяли побудувати за 5 років і витратити на це 5 млрд гривень, будують уже 15 років, а на їх добудову необхідно ще 10 млрд гривень.

“Був перший проект, вартість якого була 5 млрд грн. Витратили 2,8 млрд гривень, залишилось – 2,2. Але зараз я чую замість 2,2 млрд грн цифру 10 млрд. Ви збирається зносити те, що побудовано? Нам не потрібен проект, який держава не витримає. Я не розумію, чому було 5, а стало 10. Цемент подорожчав? В Україні? Ви його в Голландії закуповуєте? До долара він не прив’язаний. Я не розумію. Ми ж в Україні живемо”, – сказав президент.

Прояснити ситуацію з кошторисом зміг заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк. Він зазначив, що, згідно з інформацією, яку він отримав від Укравтодору, усього необхідно близько 5 млрд гривень.

“Треба думати головою (звернувся чиновник до керівника служби Автодору у Запорізькій області Андрія Івка, – авт.). Ми можемо на наступний рік зробити окрему бюджетну програму саме по цьому мосту, консолідувати фінансування з трьох джерел: державний дорожний фонд, гроші “митного експерименту” і співфінансування міської ради. Ви не засвоїте всі кошти за один рік. Тож 5 млрд не треба виділяти одразу”, – сказав він.

Володимир Лавренюк

Зеленський також сказав, що будівництво мостових переходів через річку Дніпро буде поновлено вже на початку 2020 року.

Побудувати мости повністю, згідно з розрахунками проектантів, можна за 5 років.

“Через 5-6 років цей міст не потрібен. Гребля ДніпроГЕС може чекати 2-3 роки, потім її треба закривати на ремонт”, – сказав Зеленський.

Мостобудівники зазначили, що в такому разі за два роки вони можуть відкрити першу чергу, це дозволить розвантажити мости Преображенського, а ще за 2-3 роки – відкрити другу чергу.

Мостові переходи почали будувати у Запоріжжі у серпні 2004 року. За 15 років на цьому об’єкті побували десятки чиновників, а також кілька президентів і прем’єрів. Усі вони обіцяли, якщо не побудувати мости, то принаймні взяти питання під особистий контроль.

Якщо мости не збудують, то у Запоріжжі може бути паралізовано рух транспорту: греблю необхідно буде закривати, щоби зберегти, а мости Преображенського з таким потоком транспорту не впораються.

А ЯК БУЛО В КІНО?

У журналістському гурті не могли не помітити, що програма візиту президента Зеленського у Запоріжжя дуже схожа на ту, яка описана в серіалі “Слуга народу”. Кіношний Голобородько так само цікавився мостами, шляхами та питаннями екології.

У 2016 році, під час зйомок серіалу, Зеленський у ролі Голобородька – так само відчитував “чиновників” за погану екологію у місті.

Щоправда у фільмі це було жорсткіше, аніж у житті.

“Якщо я дізнаюся, що очисні (фільтри – ред.) "Запоріжсталі" включають тільки у свята і під час приїзду президента, я вас всіх у трубу спущу, труб вистачає?» – запитав тоді «президент» із серіалу.

Бував “президент” Голобородько і на запорізьких мостах та добре “відрепетирував” промову в серіалі. Кіношні чиновники теж говорили “президенту”, що добудувати мости не можуть через те, що їм весь час траплялися недобросовісні підрядники, були фінансові труднощі.

“Як? Так він же добудований. От же він. Дивіться, як стоїть: моноліт, красень. А он другий міст, а отам – третій. Це просто така технологія новітня. Наномости. Прозорі кришталеві. Не жарт, 4 млрд гривень з державного бюджету. Ні, ви скажіть, може я не розумію чогось, може мені не сказали, можливо на “ЗАЗ” винайшли нову “Таврію”. Нову модель – “Таврію”, що літає. І тепер нам абсолютно не потрібні ні мости, ні дороги”, – так говорив кіношний президент Голобородько…

От цікаво, ці паралелі між уявним і реальним – випадковий збіг чи наперед продуманий ефектний хід президентської команди?

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЕТІВ, ТА ОБІЦЯВ ПОВЕРНУТИСЬ

Домовившись із міським головою Запоріжжя про те, що той знайде гроші у місцевій казні на завершення оновлення технічної документації, президент погодився на запрошення подивитися на новий термінал комунального аеропорту. Термінал, вартість якого зросла з 530 млн до майже 1 млрд гривень, будують за кошти місцевої громади. Наприкінці цього року його обіцяють відкрити.

“До речі, менеджмент у вас в аеропорту дуже добрий. Нам сказали статистику. Насправді в аеропорту все залежить від керівника, який працює з авіакомпаніями”, – похвалив президент мера.

“Ми трошки Дніпро перекрили (за пасажиропотоком – авт.)”, – почав кокетувати Володимир Буряк.

У Запоріжжі Зеленський нікого не звільнив, з наради не виганяв і голосу не підвищував. Журналісти довше чекали на главу держави, аніж тривали сюжети для зйомок.

Досить незвично було, що прес-служба президента не подбала про те, щоб він міг поспілкуватися зі ЗМІ. Зазвичай, столичні чиновники приїжджають у те чи інше місто, їздять, дивляться, розбираються у проблемах, а потім (інколи навіть на кожному об'єкті) підводять риску і відповідають на кілька запитань. Цього разу працювати довелось за принципом: що встиг почути, те й твоє.

Висвітлювати перебування нового президента у Запоріжжі зголосилося під 70 представників ЗМІ. Навіть не знала, що у нас їх стільки є. Для того, аби почути, що каже Зеленський, всі з’юрмилися. У якийсь момент я зрозуміла, що моя рука з диктофоном, без перебільшення, лежить на голові в одного з заступників губернатора. Він терпляче мовчав, бо теж хотів чути главу держави. Потім йому на плечі поклали мікрофони ще й телеканали. У таких умовах і працювали.

З плюсів: порадувала охорона президента. Незважаючи на велику кількість журналістів і те, що всі перебували від першої особи на відстані кількох кроків, за шкірку нікого не відтягали. Кілька разів лише чемно попросили “не налягати” та “не звужувати коло навколо президента”.

У Запоріжжі Зеленський провів приблизно 3-4 години. Сказав, що дуже любить це місто. Особливо йому подобається, як із висоти виглядає річка Дніпро. Сказав, що обов’язково приїде ще. Насамперед – аби перевірити, як місцеві чиновники виконали все те, що наобіцяли йому під час його першого офіційного візиту сюди.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Пресслужби Президента та Дмитра Самольєнка