Зеленський закликає пройти опитування для “Держави у смартфоні”

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у проєкт “Держава в смартфоні” і закликає українців взяти участь в онлайн-опитуванні

Про це він написав у Facebook.

“Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проєкт «Держава в смартфоні». Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо”, - написав Зеленський.

Глава держави зауважив, що цей проєкт має врахувати потреби кожного громадянина й виправити всі вади застарілої системи.

“Тому нам потрібні ваші думки. Тож особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні: https://www.e.gov.ua/ua/e-ukraine”, - закликав Президент.