Нацкомісія виправдала 90-річного закарпатця, який відбув 25 років радянських таборів

Закарпатець Іван Мирон став першим, з кого Національна комісія з реабілітації зняла всі обвинувачення. Досі він лишався єдиним, хто відбув 25 років таборів, і з кого не зняли обвинувачення в державній зраді.

Про це повідомляють в Інституті національної пам'яті.

“Закарпатець Іван Мирон цього року відсвяткував своє 90-річчя. Нині він – єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах ГУЛАГу усі 25 років, не попросивши про помилування, і єдиний, хто досі лишався обвинуваченим у «державній зраді». Іван Мирон став першим, з кого Національна комісія з реабілітації зняла всі обвинувачення, керуючись новим Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років,» - йдеться в повідомленні.

Іван Мирон став одним із небагатьох українців, хто за життя дочекався таки офіційної реабілітації і, відповідно, – визнання державою правдивості своєї боротьби за вільну Україну. Більшість із тих, чиї справи розглядала сьогодні Національна комісія з реабілітації, отримали цей статус посмертно.

Як повідомляється, за новим законом статус потерпілих від репресій отримали і діти репресованих, які на момент арешту батьків були неповнолітніми, і дружини «ворогів народу», які часто після вироку чоловікам залишалися не лише без підтримки рідної людини, але і в повній суспільній ізоляції.

Фото: uinp.gov.ua