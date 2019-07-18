НАБУ оголосило підозру організатору розкрадання майна Нацгвардії

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру в організації схеми з заволодіння майном Національної гвардії виконавчому директору компанії-забудовника.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“18 липня 2019 року виконавчому директору компанії-забудовника повідомлено про підозру в організації схеми з заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент вчинення злочину підозрюваний обіймав посаду заступника голови правління з будівництва державної компанії, а фактично, як з’ясувало слідство, керував господарською діяльністю низки приватних компаній, що реалізовували проєкти з будівництва в Києві, один із яких став приводом для розслідування детективів Національного бюро.

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“Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць”, - пояснюють у НАБУ.

Зазначається, що згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У НАБУ нагадують, що розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із грудня 2017 року.

У травні 2019 року причетним, за версією слідства, до корупційної схеми екскомандувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, генеральному директору компанії-забудовника та оцінювачу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.