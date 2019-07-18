В Україні запустили онлайнкурс із протидії домашньому насильству

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні та студією онлайносвіти EdEra створено новий онлайнкурс із протидії домашньому насильству, який відсьогодні, 18 липня, є доступним для користувачів.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"Цей курс розрахований на широку аудиторію і має на меті сприяти поширенню обізнаності українців про те, що таке домашнє насильство і як його подолати", - йдеться у повідомленні.

Відвідувачі курсу отримають розуміння того, які різні форми може мати домашнє насильство, зокрема фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Тексти, лекції та ілюстрації допоможуть розібратися у причинах і наслідках, що зумовлюють насильство.

"Курс може бути корисним для тих, хто вже працює в цій сфері, а також для тих, хто постраждав від домашнього насильства, або людей, які стали свідками такого випадку. Цей курс надає детальний опис зусиль, яких можна докласти для реагування на ситуацію домашнього насильства за допомогою наявних державних інструментів та ресурсів неурядових організацій", - повідомили в офісі Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Курс буде також використаний у тренінгових програмах, що реалізуються за сприяння ОБСЄ в Україні для фахівців, які працюють у цій сфері – правоохоронців, соціальних працівників і психологів, а також педагогів шкіл та університетів.

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Згідно з дослідженням щодо насильства над жінками, проведеного ОБСЄ у 2018 році, 7,6% опитаних українських жінок вказали, що вони зазнали фізичного та/або сексуального насильства від своїх партнерів протягом року.