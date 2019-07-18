Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: у справі з’явився ще один підозрюваний

У справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому погоджено четверту підозру - 16-річному неповнолітньому, який також використовував зброю і здійснював з неї постріли.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.

“Сьогодні, 18 липня, прокуратурою Київської області погоджено ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також перебував на місці вчинення злочину з іншими підозрюваними та здійснював постріли”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що клопотатимуть у суді про обрання четвертому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція повідомляла, що 31 травня під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього було виявлено вогнепальне поранення голови.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння.

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одному з них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

Водночас правоохоронці досі не знайшли зброї, з якої був здійснений постріл.