ДБР знову проводить обшуки у Міноборони - Бірюков

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Головному управлінні Міноборони з розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомив волонтер, колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

«Ви, звичайно, будете сміятися, але ДБР знову проводить обшуки в Мінобороні - у "піратів" Дмитра Марченка. Цього разу у справі про закупівлю майже 200 тонн бракованої тушонки», - написав Бірюков.

При цьому він підкреслив, що цю партію тушонки якраз співробітники Марченка й виявили, і саме Головне управління з розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України готувало всі матеріали для військової прокуратури.

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Бірюков також звернув увагу, що цю партію тушонки закупили 2015 року, а підрозділ Марченка отримав повноваження лише наприкінці 2016 року.

«Парадокс - МО проводило купу брифінгів на тему тієї партії тушонки, ми писали про цю історію багато разів, ми показували це "гівно в баночках", ми розповідали про те, які там чудеса юриспруденції відбувалися навколо конкретного полковника, з конкретним прізвищем, якого зловили на хабарі за оформлення тієї партії тушонки, а обшуки проходять у ...тих, хто цю гидоту виявив», - заявив Бірюков.

Як повідомлялося, наприкінці червня Державне бюро розслідувань проводило близько 40 обшуків у службових осіб Міноборони в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.