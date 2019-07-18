ДБР знову проводить обшуки у Міноборони - Бірюков
Про це повідомив волонтер, колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.
«Ви, звичайно, будете сміятися, але ДБР знову проводить обшуки в Мінобороні - у "піратів" Дмитра Марченка. Цього разу у справі про закупівлю майже 200 тонн бракованої тушонки», - написав Бірюков.
При цьому він підкреслив, що цю партію тушонки якраз співробітники Марченка й виявили, і саме Головне управління з розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України готувало всі матеріали для військової прокуратури.
Бірюков також звернув увагу, що цю партію тушонки закупили 2015 року, а підрозділ Марченка отримав повноваження лише наприкінці 2016 року.
«Парадокс - МО проводило купу брифінгів на тему тієї партії тушонки, ми писали про цю історію багато разів, ми показували це "гівно в баночках", ми розповідали про те, які там чудеса юриспруденції відбувалися навколо конкретного полковника, з конкретним прізвищем, якого зловили на хабарі за оформлення тієї партії тушонки, а обшуки проходять у ...тих, хто цю гидоту виявив», - заявив Бірюков.
Як повідомлялося, наприкінці червня Державне бюро розслідувань проводило близько 40 обшуків у службових осіб Міноборони в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.