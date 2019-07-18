Міносвіти опублікувало попередній рейтинг вступників у виші

Міністерство освіти та науки опублікувало рейтинг вступників, які беруть участь у широкому конкурсі (на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного й ветеринарного спрямування, магістра "Права" та "Міжнародного права").

Рейтингові списки розміщено в розділі "Вступна кампанія 2019" - "Широкий конкурс 2019" на сайті Міністерства освіти та науки.

"Розміщено дані про те, скільки в кожному з вишів подано заяв на широкий конкурс, та списки вступників за кожною спеціальністю. Таким чином кожен вступник може відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями", - йдеться у повідомленні.

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У МОН звернули увагу вступників на те, що цього року вперше буде проведено спільний для Міністерства освіти й науки та Міністерства охорони здоров’я широкий конкурс за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я".