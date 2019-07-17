Вступники до магістратури можуть повторно скласти ЄВІ 5 листопада

""ЗНО в магістратуру": для вступників проведуть третю сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови, вона відбудеться 5 листопада", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, реєстрація на третю сесію триватиме з 7 до 15 жовтня, а сам іспит відбудеться 5 листопада. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

Поінформовано, що для реєстрації вступнику треба буде звернутися до приймальної комісії одного з вишів, куди він планує вступити. Важливо, що перед цим обов’язково необхідно уточнити, чи передбачені Правилами прийому ЗВО додаткові строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування в магістратуру.

"Результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу 2019 року тільки на контракт", - додають у МОН.

Міністерство освіти та науки також звертає увагу вступникам, що, на відміну від основної та додаткової сесій, третя сесія буде платною – вартість окремо визначить Український центр оцінювання якості освіти. Передбачається, що вона буде на рівні пробного тестування ЗНО для школярів.

Як повідомлялося, єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО мають складати вступники в магістратуру спеціальностей галузей знань “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Право”, “Сфера обслуговування”, “Міжнародні відносини”, “Культура і мистецтво” (крім мистецьких спеціальностей), “Богослов’я”, “Управління та адміністрування”, “Інформаційні технології”, “Публічне управління та адміністрування”.