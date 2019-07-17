Катастрофа MH17: СБУ два роки тому затримала причетного до перевезення російського "Бука"

СБУ встановила і затримала особу, що брала участь у перевезенні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", з якого був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу МН17 на Донбасі.

Про це на брифінгу у середу повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

"Завдяки відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через три роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні», - сказав Маяков.

Він пояснив, що відео, як у Донецьку на автотягачі везуть ЗРК, було зняте на телефон, і воно є в розпорядженні СБУ.

Представник СБУ зазначив, що на даний час слідством встановлено точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу "Бук" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України; час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту даної ракети; час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "Бук" була вивезена назад до Російської Федерації.

Крім того встановлено більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки "Бук" з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для збиття літака.

Він також нагадав, що 19 червня у Нідерландах відбувся спільний брифінг членів Міжнародної спільної слідчої групи, під час якого було повідомлено про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину чотирьох осіб – трьох громадян РФ та одного громадянина України, а також повідомлено про передачу кримінального провадження щодо цих осіб до суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року у Нідерландах.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.