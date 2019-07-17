П'яті роковини трагедії МН17: в СБУ оприлюднили всі встановлені факти

СБУ передала міжнародній спільній слідчій групі величезний масив доказів, які дозволяють відтворити обставини збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

«Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України про збиття 17.07.2014 пасажирського літака «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що призвело до загибелі 298 людей», - йдеться у повідомленні.

Сьомого серпня 2014 Генеральною прокуратурою України було підписано чотиристоронню угоду про створення міжнародної спільної слідчої групи (МССГ) з розслідування даного злочину Україною, Нідерландами, Бельгією та Австралією, до якої країною-учасникома було пізніше включено Малайзію.

У Києві, в будівлі ГПУ, створений і працює офіс, у якому слідчі СБУ у співпраці з правоохоронцями з інших країн проводять розслідування даного злочину. За п’ять років слідства СБУ передала до МССГ величезний масив доказових матеріалів, які дозволяють відтворити обставини скоєння злочину та встановити осіб, причетних до цього терористичного акту.

На даний час слідством встановлено:

- точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) «БУК» була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;

- час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку «Боїнг 777-200 9M-MRD» та місце старту даної ракети;

- час та маршрут, за яким СВУ ЗРК «БУК» була вивезена до Російської Федерації;

- більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виведення на бойові позиції для здійснення збиття літака.

Зазначається, що 19 червня 2019 року у Нідерландах відбувся спільний брифінг членів МССГ - представників зазначених п’яти країн, під час якого повідомлено про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину чотирьох осіб - трьох громадян РФ (Гіркін І.В., Дубинський С.М., Пулатов О.Ю.) та одного громадянина України (Харченко Л.В.) і повідомлено про передачу кримінального провадження щодо цих осіб до суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року у Нідерландах.

Наразі матеріали кримінального провадження щодо вказаних підозрюваних осіб відповідно до вимог діючого кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їх подальшого кримінального переслідування.

Як відомо, 17 липня 2014 року у небі над селом Грабове Донецької області терористи збили пасажирський літак рейсу МН-17 компанії «Малайзійські авіалінії», що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. Внаслідок цієї трагедії загинуло 298 людей - усі пасажири та екіпаж.