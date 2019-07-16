Розстріл Майдану: суд випустив підозрюваного ексберкутівця із СІЗО

Святошинський районний суд Києва змінив запобіжний захід одному з п'яти ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, Сергію Тамтурі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням суду обвинуваченого у справі Майдану Тамтуру випустили з СІЗО під домашній арешт.

Його та ще чотирьох "ексберкутівців" обвинувачують у вбивстві 49 та пораненні 80 людей на Інститутській.

Тамтура просидів за ґратами в СІЗО 4 роки.

Згідно з рішенням суду Тамтура має носити електронний браслет і перебувати під домашнім арештом до 16 вересня. Його звільнили у залі суду.

Чотирьом іншим підозрюваним ексберкутівцям – Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку і Олегу Янишевському – суд продовжив утримання під вартою на 60 діб, до 14 вересня.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти ексберкутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.