Реєстр сертифікованих педагогів буде відкритим

"У Реєстрі міститься наступна інформація про кожен сертифікат: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності останнього) та посада власника сертифіката; номер сертифіката, дата його видачі та кінцевий строк дії", - йдеться у документі.

Також в положенні зазначено що доступ до реєстру матимуть як юридичні, так і фізичні особи, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Реєстр сертифікатів педагогічних працівників буде розміщуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.