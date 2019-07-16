Під Офісом Президента у помаранчевих жилетах мітингують залізничники

Близько 100 працівників Укрзалізниці біля будівлі Офісу Президента вимагають підвищення заробітних плат та зміни керівництва залізниці.

Більшість учасників мітингу вдягнені в особливі залізничні помаранчеві жилети та тримають прапори Вільної профспілки залізничників України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповів заступник керівника профспілки Олександр Дзюба, люди прийшли до ОП з вимогою, перш за все, підвищити зарплати. За його словами, нині оплата праці на залізниці дуже низька і її потрібно збільшувати "в рази".

Так, він зауважив, що, наприклад, слюсар отримує 4 тисячі гривень, сигналіст дещо більше - 5 тисяч.

Водночас Дзюба запевнив, що раніше залізничники вже зверталися і до Укрзалізниці, і до уряду, але їх "не чують".

Заступник керівника профспілки підкреслив, що сьогодні на акцію до ОП приїхали залізничники з усієї України - Козятина, Запоріжжя, Кременчука, Ніжина, Львова, Прилук та інших залізничних вузлів.

Крім підвищення зарплат, люди вимагають зміни керівництва Укрзалізниці.