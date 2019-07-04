Середня зарплата в Укрзалізниці - 11 тисяч

Заробітна плата працівників АТ «Укрзалізниця» за І квартал 2019 року вища за середньомісячну майже по всій Україні і становить в середньому трохи більше 11 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Як свідчить статистика, зарплата працівників АТ «Укрзалізниця» за перший квартал 2019 року вища за середньомісячну майже по всій Україні. У середньому залізничники в першому кварталі цього року заробляли 11032 грн на місяць, що на 14,6% більше середньої зарплати по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша різниця між зарплатами залізничників та середньою по області в Херсонській — 46,4%, Луганській — 45,4%, Івано-Франківській — 40%, Вінницькій області — 38,4%. Майже на третину більша зарплата працівників Укрзалізниці у Львівській, Харківській, Одеській та інших областях. Найменша різниця між зарплатами залізничників та середньою по області — у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Лише в Києві середня зарплата в регіоні випереджає зарплату залізничників більше ніж на 20%.

Як повідомлялося, заробітну плату працівників залізничної галузі з 1 липня 2019 року підвищено на 10 %.

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З 2014 по 2018 рік зарплата залізничників загалом зросла в 2,5 рази, причому в 2017 році зростання було максимальне — 35%. Також фонд оплати праці Укрзалізниці щороку зростає. Якщо у 2017 році він становив 26 млрд грн, то у 2018 році — вже 33 млрд грн. На зарплату працівників торік Укрзалізниця спрямувала понад 42% валового доходу компанії.