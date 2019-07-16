Під Конституційним судом — мітинг проти скасування декомунізації

Під Конституційним судом проходить мітинг представників партій "Свобода" та "Національний корпус" проти скасування закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у мітингу беруть участь близько сотні осіб, вони тримають плакати з написами "Суддя, а ти зберіг свій партквиток?", "Слава Конституційному суду УРСР!", "Отречемся от нового мира".

На місці події присутні нацгвардійці та представники поліції діалогу.

Під час свого виступу народний депутат Андрій Іллєнко зазначив, що партія "Свобода" виступає за визнання цього закону конституційним.

"Якщо Конституційний суд вирішіть скасувати декомунізацію, то доведеться ліквідувати Конституційний суд", - заявив він.

Мітинг під КСУ проти скасування декомунізації / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

Як повідомлялося, у вівторок, 16 липня, КСУ під час закритої частини пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо конституційності закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".