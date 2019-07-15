Посольство закликає притягти до відповідальності винних у нападі на українців у Варшаві

“Однозначно засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для мешканців столиці Польщі. Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з’ясувати усі обставини злочину, знайти і притягти винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому”, - йдеться в заяві посольства України в РП.

Дипломати порадили українцям у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі невідкладно звертатися до Посольства чи консульських установ у Польщі.

“У цьому конкретному випадку консульський відділ Посольства досі не отримав жодного звернення від потерпілих громадян України”,- зауважують у посольстві.

Справа перебуває на контролі консульського відділу Посольства України у Варшаві.

Укрінформ повідомляв, що інформацію про напад на українців оприлюднив польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, який кваліфікував це як “спробу вбивства” українських робітників.

Речниця поліції варшавської дільниці Воля Марта Суловська в коментарі агентству зазначила, що справою вульгарних написів на будинку та вкиданням пляшки із запалювальною сумішшю до помешкання через відчинене вікно займається поліція. За її словами, в результаті цієї надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Суловська повідомила, що до з'ясування обставин справи задіяно поліцейських з оперативного та кримінального відділів, які збирають усі докази у цій справі.

У понеділок матеріали цієї справи поліція передала до районної прокуратури дільниця Варшава-Воля.

Після цього інциденту українські працівники, проти яких учинено акт агресії, у відкритому листі написали, що вони дотримуються польських законів, в Польщі працюють легально, сплачують податки і хочуть до себе належного ставлення.