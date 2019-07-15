У Варшаві напали на житло українців-метробудівників

“Вночі з п’ятниці на суботу до помешкання українців, які будують метро у Варшаві, кинуто підпалену пляшку з бензином. Одночасно в під’їзді з’явилися прокльони (антиукраїнські гасла на стінах)”, - йдеться у дописі центру у Тwitter, де зазначено, що це було замахом на вбивство.

PRÓBA ZABÓJSTWA UKRAIŃSKICH BUDOWNICZYCH WARSZAWSKIEGO METRA



W nocy z piątku na sobotę do mieszkania Ukraińców budujących metro w Warszawie wrzucono podpaloną butelkę z benzyną. Jednocześnie na klatce schodowej pojawiły się wyzwiska.



Ukraińcy wystosowali poruszający list: pic.twitter.com/FAoQoDcieo — OMZRiK (@OmzRi) 14 июля 2019 г.

Речниця поліції варшавської дільниці Воля Марта Суловська в коментарі агентству зазначила, що справою вульгарних написів на будинку та вкиданням пляшки із запалювальною сумішшю до помешкання через відчинене вікно займається поліція.

За її словами, в результаті цієї надзвичайної ситуації ніхто не постраждав.

Суловська повідомила, що до з'ясування обставин справи задіяно поліцейських з оперативного та кримінального відділів, які збирають усі докази у цій справі.

“Матеріали цієї справи ми сьогодні передали до районної прокуратури Варшава-Воля”, - зазначила речниця поліції.

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Вона додала, що наразі в цій справі нікого не затримано, але не виключила, що це може статися в найближчому майбутньому.

Після цього інциденту українські працівники, проти яких учинено акт агресії, у відкритому листі написали, що вони дотримуються польських законів, в Польщі працюють легально, сплачують податки і хочуть до себе належного ставлення.