Суд у справі Вишинського перенесли на п’ятницю

Подільський райсуд столиці переніс судове засідання у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на 19 липня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було ухвалене через перебування судді в нарадчій кімнаті у іншій справі.

Наступне засідання відбудеться 19 липня о 17 годині.

Далі буде...

Судове засіданя у справі Вишинського / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У коментарі журналістам представник державного обвинувачення Євген Комаровський зазначив, що клопотатиме у суді обрання Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи вийти під заставу.

"Сторона обвинувачення буде клопотати про продовження строку тримання під вартою для обвинуваченого Вишинського, оскільки ризики, які були враховані у попередніх ухвалах, на даний час існують і не зменшилися. Також наявні докази, що Вишинський може переховуватися від органу досудового слідства і суду", - сказав він.

Прокурор додав, що слідству відомо, де знаходиться російський паспорт Вишинського, однак він відмовився сказати де саме він є.

У свою чергу адвокат підозрюваного Андрій Доманський зазначив, що захист клопотатиме обрання Вишинському запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

На судове засідання у справі Вишинського прибула і російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Вона відмовилася відповісти на запитання журналістів, чи можливий найближчим часом обмін Вишинського на 24 полонених українських моряків.

Як повідомляв Укрінформ, у ГПУ зазначають, що Вишинський важливий для президента РФ Володимира Путіна. І його можна було б обміняти або на 24 український моряків, або на українського журналіста Романа Сущенка, або на українського режисера Олега Сенцова.

Суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акту щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Таке рішення було ухвалене після звернення сторони обвинувачення з проханням перенесення розгляду справи - для ознайомлення із матеріалами справи.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Читайте також: Денісова прокоментувала можливості обміну Сущенка на Вишинського

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.