В Україні працюють майже 150 громадських радників з юридичних питань

По всій Україні працюють громадські радники, які покликані надавати правову допомогу жителям своєї місцевої громади у найбільш типових для них питаннях. До кінця цього року в країні буде вже 150 громадських радників.

Про це розповіла координаторка програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Ольга Гальченко під час відкритої дискусії «Тренди в громадах: досвід громадських радників», яка відбулася в Укрінформі.

“Загалом наприкінці цього року у нас буде вже близько 150 радників по всій Україні. У вересні стартує останній в цьому році набір, він буде в Харкові і буде охоплювати Харківську, Полтавську, Одеську та Луганські області. Загалом кожний набір - це десь 25 людей, які отримають сертифікат по проходженню навчання і стають громадськими радниками”, - сказала Гальченко.

За її словами, навчання громадських радників триває з кінця 2017 року.

“Фонд “Відродження” підтримує спільно з іншими партнерами ініціативу громадських радників. Ми їх підтримуємо як у форматі навчання та тренінгів, які вже з 2017 року щорічно проходять, так і у форматі власне практичної реалізації тих знань, які радники отримують під час навчання”, - зазначила вона.

За її словами, щоб стати громадським радником потрібно перш за все розуміти проблеми власної громади.

“Критерії відбору громадського радника - це мають бути люди з невеликих громад, тобто ми розраховуємо, що ця людина виконує свою діяльність в невеликій обмеженій спільноті, де її знають, де вона знає про проблеми і потреби цієї спільноти. Ця людина має бути активною”, - розповіла вона.

Вона підкреслила, що над навчальною програмою, підготовленою для громадських радників, працювали провідні експерти з різних галузей.

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“Навчання складається з трьох модулів, які розбиті на три місяці, кожний місяць три-чотири дні треба відводити на очне навчання і також існує система домашніх завдань між модулями. Загалом це три місяці для отримання сертифікату. Навчання безкоштовне, однак для того, щоб потрапити на навчання, треба пройти конкурс, відбір, є анкети, які треба заповнити, конкурсна комісія перед кожним регіональним навчанням збирається і відбирає певну кількість кандидатів, які вже отримують можливість пройти навчання”, - зазначила вона.

За її словами, навчальна програма була реалізована у 2017 році, і кожного року ряди громадських радників поповнюються новими учасниками.

“Громадські радники отримують знання та навички з таких питань, як безпека в громадах, мирне врегулювання конфліктів, фінансова та комп'ютерна грамотність, протидія дискримінації, права людини. Також те, що непокоїть людей - це спадкування, аліменти, соціальний захист, трудове право, сімейне право, нерухомість”, - зауважила Гальченко.

Водночас, як розповіла громадська радниця з міста Покровськ Тетяна Моісеєва-Шиленко, громадський радник — це людина-комунікатор, яка може провести діалог з різними верстами населення, дати їм можливість почути один одного, розповісти їм про те, які вони мають права і як ці права можна реалізовувати, розповісти які є інструменти взаємодії із владою.

“Громадські радники — це люди, які можуть налагодити зв'язки між владою і громадою. Громадський радник – це параюрист, як парамедик, який може надати людині першу допомогу і перенаправити туди, де вона може отримати повноцінну юридичну правову допомогу. Громадським радником може стати будь яка людина, яка займає активну громадянську позицію, яка активно діє і спілкується в своїй громаді, юридична освіта не обов'язкова. Але головний критерій, щоб людина свої знання, які вона отримає на нашому навчанні, щоб вона далі їх імплементувала в своїх громадах, щоб ці знання приносили користь громаді”, - розповіла Моісеєва-Шиленко.

Як відомо, громадськими радниками можуть бути представники сервісних організацій, місцевої влади, студенти юридичних факультетів та загалом представники будь-якої професії, у яких є можливість навчатись та бажання допомагати у захисті прав та інтересів громади.

Протягом квітня-червня 2019 року громадські радники реалізували ряд ініціатив у громадах.

Захід організовано Українською фундацією правової допомоги в рамках грантового проєкту «Формування спільноти громадських радників в Україні», який здійснюється за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя» спільно з громадськими радниками та партнерами спільноти: Мережею правового розвитку, Координаційним центром з надання правової допомоги, Міжнародним фондом «Відродження».