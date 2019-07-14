Гриневич розповіла про нову Концепцію розвитку англійської мови у вишах

Затверджена Міносвіти Концепція розвитку англійської мови в університетах передбачає рівень В1 як обов’язкову умову вступу.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в межах робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Міносвіти.

Зазначається, що володіння англійською мовою на рівні не менш як В1 стане обов’язковою умовою для вступу до університетів, В2 – для випуску. Частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними та проводити регулярні «скринінги знань», зокрема, запровадити обов’язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

Робоча поїздка Лілії Гриневич на Тернопільщину / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

«Річ у тому, що всі дослідження демонструють, що економічний розвиток країн дуже залежить від знання громадянами англійської мови. В цьому сучасному глобальному світі, який пов‘язується економічними стосунками, науковими стосунками в різних сферах, зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли ми дивимось на Україну, то з неангломовних країн Європи, яких є 32, ми за рівнем знання англійської мови перебуваємо на 28-му місці з 32. І це свідчить про те, що ми дуже втрачаємо свій потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови», - розповіла Гриневич.

Тому, за її словами, Міносвіти і науки разом із партнерами (зокрема, допомагали Британська Рада в Україні, представники закладів вищої освіти, громадські організації) затвердили Концепцію розвитку англійської мови в університетах.

Однією з основних проблем англійської в університетах міністр назвала рівень, із яким у виші потрапляють вступники - він надзвичайно різний.

Наголошується, що рішення лише одне – забезпечити вхід на рівні В1 усіх студентів на початку навчання. Ціль – до 2023 року всі студенти мають оволодіти мовою на відповідному рівні. Для цього концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра.

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Як інформує міністерство, це передбачає:

Проходження обов’язкового «скринінгового» тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою. Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі у звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

При цьому забезпечується рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний). Через стандарти вищої школи буде прописано вимогу, що обов’язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів – магістри та доктори філософії з академічним компонентом - обов’язковим буде рівень В2.