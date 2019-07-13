НСЖУ про атаку на "112 Україна": Безкарність провокує нові напади
Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook вранці в суботу.
"Національна спілка журналістів України закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування брутальної атаки на офіс національного телеканалу 112. Хто б не організував цей теракт - він має бути належно покараний!” - йдеться в повідомленні.
Водночас НСЖУ звертає увагу, що системна безкарність за попередні атаки на журналістів та ЗМІ провокують нові напади.
“І нерозслідування підпалу приміщення національного телеканалу «Інтер» у вересні 2016 року, нерозслідування випадків блокування редакцій окремих національних та регіональних ЗМІ, зокрема, і підпалів редакцій медіа на Дніпропетровщині у попередні - все це сприяло організаторам сьогоднішнього теракту”, – додав голова Томіленко.
Нагадаємо, у ніч на 13 липня у Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна".
Поліцейські кваліфікують подію як терористичний акт.
Фото: 112