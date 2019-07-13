НСЖУ про атаку на "112 Україна": Безкарність провокує нові напади

Національний союз журналістів України (НСЖУ) закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування атаки на офіс телеканалу “112 Україна”.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook вранці в суботу.

"Національна спілка журналістів України закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування брутальної атаки на офіс національного телеканалу 112. Хто б не організував цей теракт - він має бути належно покараний!” - йдеться в повідомленні.

Водночас НСЖУ звертає увагу, що системна безкарність за попередні атаки на журналістів та ЗМІ провокують нові напади.

“І нерозслідування підпалу приміщення національного телеканалу «Інтер» у вересні 2016 року, нерозслідування випадків блокування редакцій окремих національних та регіональних ЗМІ, зокрема, і підпалів редакцій медіа на Дніпропетровщині у попередні - все це сприяло організаторам сьогоднішнього теракту”, – додав голова Томіленко.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня у Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна".

Поліцейські кваліфікують подію як терористичний акт.

Фото: 112