Український телеканал проведе телеміст із грузинським “Руставі-2”

При цьому Овдієнко за прикладом грузинського ведучого Георгія Габунії у зверненні до президента РФ Володимира Путіна використовував нецензурні вислови, зазначаючи, що Росії не варто втручатися у справи інших країн.

За словами журналіста, доки росіяни не вживають ніяких дій, щоб зупинити Путіна, українцям і грузинам потрібно порадитися, як захищатися від російської агресії.

Він оголосив, що український "24 канал" у п’ятницю проведе телеміст Київ - Тбілісі з "Руставі 2".

"Телеміст між українським "24 каналом" і грузинським "Руставі-2" вже в цю п'ятницю о 7 вечора за Києвом. Дивитися можна і росіянам, але для цього отримайте в РПЦ довідку про надійність духовних скріп, завірте на роботі у вашого парторга з "Единой России" і пред’явіть потім у ФСБ, щоб вони вам талон на двогодинний інтернет видали", - зазначив він.

Разом з тим “24 канал” повідомляє, що телеміст із грузинським телеканалом Руставі-2 планується наступного тижня.

“24 канал планує провести наступного тижня безпрецедентний телеміст із грузинським телеканалом Руставі-2. Дата телемосту на фінальній стадії погодження, а от тема вже відома – наш спільний небезпечний "північний сусід", а також всі загрози і виклики, які принесло нам це сусідство і як із ними справитися”, - йдеться в повідомленні.

Як додали на українському телеканалі, формат телемосту - “відвертий і без купюр обмін думками у прямому ефірі між двома студіями, двома країнами: як нам протистояти спільній загрозі з боку Росії, нові правила світового порядку, чи є сенс розраховувати на гарантії і підтримку світових лідерів, як змінилися наші країни за час окупації частини територій і який план повернення”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії".

Водночас 10 липня член політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради, власник телеканалу NewsOne Тарас Козак заявив, що шоу "Треба поговорити" вийде в п'ятницю на російському телебаченні - замість скасованого раніше українською стороною телемосту.