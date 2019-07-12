Новий "саркофаг", Кіліманджаро з бюлетенів та погодний каламбур

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Данііл Шамкін

У Києві за участю Президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Дональда Туска та керівника Європейської комісії Жан-Клода Юнкера на початку цього тижня відбувся саміт Україна-ЄС. У підсумковій декларації саміту відображено основні чотири пріоритети розвитку співпраці з ЄС, які було закладено ще торік на основі Угоди про асоціацію: щодо інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, інтеграції до цифрового ринку ЄС, поглиблення митної співпраці і технічного регулювання, а також питання сектору свободи юстиції безпеки.

Фото: Геннадій Мінченко

Акцією "Ідемо на телеміст!" відреагували активісти на анонс від російського журналіста Дмитра Кисельова телемосту під назвою "Надо поговорить", який мав відбутися 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Учасники мітингу під будівлею телеканалу NewsOne в Києві висловили свою позицію щодо неприпустимості телемосту з російським телеканалом "Росія 24" й запалили фаєри. Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано. Власником медіаресурсу, за даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження щодо запланованого телемосту між українським і одним із російських телеканалів за статтею "завершений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

Фото: Володимир Тарасов

У середу, 10 липня, Україні передали для подальшого введення в експлуатацію новий безпечний конфайнмент (НБК), що встановлений над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС. Як повідомлялося, "саркофаг" був побудований із метою накриття об'єкта "Укриття". У листопаді 2016 року його насунули в проєктне положення. Ввести в експлуатацію НБК планують уже цьогоріч.

Фото: Данііл Шамкін

У четвер, 11 липня, Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс (3112-1), що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. "За" проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226. За словами Голови Верховної Ради Андрія Парубія, Виборчий кодекс – наймасштабніший законопроєкт парламенту VIII скликання.

Фото: Володимир Тарасов

Тим часом у столиці на поліграфкомбінаті "Україна" продемонстрували процес виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Вони мають 8 ступенів захисту й друкуються на папері вітчизняного виробництва, якого загалом потрібно 540 тонн. А якщо скласти всі бюлетені, що будуть віддруковані, один на один в одну стопку, то, за словами директора поліграфкомбінату Юрія Оніщенка, її висота дорівнюватиме висоті найвищої вершини Африки – Кіліманджаро - 5 км 895 м.

Фото: Юлій Зозуля

В Україні цього тижня тривали українсько-американські навчання "Sea Breeze - 2019", які фінішують у п'ятницю, 12 липня. В авіаційній фазі навчань, яка відбулася на аеродромі "Кульбабино" в Миколаївській області, взяли участь пілоти України та США. Зокрема, було залучено 13 літаків і 10 вертольотів морської авіації, Повітряних сил, армійської авіації ЗС України, Державної прикордонної служби, а також ВМС США, зокрема, літак P-8 "Poseidon". Відпрацьовували парашутне десантування, прольоти на гранично малих висотах, евакуацію, а також імітацію атаки наземної цілі тощо. Всі дії багатонаціональних штабів та сил відбувалися за стандартами НАТО.

Фото: Ніна Ляшонок

А сухопутний компонент українсько-американських навчань "Sea Breeze – 2019"відбувся на полігоні в Чабанці на Одещині. У навчаннях взяли участь близько 800 військовослужбовців..

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві презентували короткометражну стрічку "Смачного", зняту на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Головні герої фільму – два кухарі: українець Микола й француз Патрік. Двом друзям вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак. Робота – продовження минулорічної стрічки "Дякую", в якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам у світі. Після презентації фільму "Смачного" відбувся майстер-клас з приготування страв, що були у фільмі. Усі гості мали змогу долучитися до приготування вареників.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Українці відсвяткували Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Івана або, як кажуть у народі, - Івана Купала. Влаштовували традиційні нічні містерії зі стрибаннями через багаття, яке є символом Сонця, плетінням та пусканням за водою віночків зі свічками.

Фото: Олена Худякова

Після шаленої червневої спеки в липні в Україну прийшла вереснева прохолода. Такий погодний каламбур супроводжується зниженням температури повітря, особливо вночі, а також частими короткочасними й почасти раптовими дощами з грозами.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Данііл Шамкін

Народний депутат робить селфі в сесійній залі Верховної Ради України.

Фото: Олексій Ковальов

Чоловік на території містечка життєзабезпечення населення біля аварійного будинку в Лисичанську на Луганщині.

Фото: Володимир Тарасов

Працівник Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів", де виготовляють бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Фото: Ніна Ляшонок

Скульптура на території нового некомерційного арт-простору Yard art в Одесі.

Фото: Володимир Тарасов

Дитячий майданчик на території нового муніципального пляжу "Троєщина" в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники масового запливу через Дніпро Riverman-2019 у Запоріжжі.

Фото: Юрій Рильчук

Комахи на ромашці в лісі в Івано-Франківську.

Фото: Наталія Озірська

Міські квіти в Києві.