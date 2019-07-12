Новий "саркофаг", Кіліманджаро з бюлетенів та погодний каламбур
У Києві за участю Президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Дональда Туска та керівника Європейської комісії Жан-Клода Юнкера на початку цього тижня відбувся саміт Україна-ЄС. У підсумковій декларації саміту відображено основні чотири пріоритети розвитку співпраці з ЄС, які було закладено ще торік на основі Угоди про асоціацію: щодо інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, інтеграції до цифрового ринку ЄС, поглиблення митної співпраці і технічного регулювання, а також питання сектору свободи юстиції безпеки.
Акцією "Ідемо на телеміст!" відреагували активісти на анонс від російського журналіста Дмитра Кисельова телемосту під назвою "Надо поговорить", який мав відбутися 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Учасники мітингу під будівлею телеканалу NewsOne в Києві висловили свою позицію щодо неприпустимості телемосту з російським телеканалом "Росія 24" й запалили фаєри. Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано. Власником медіаресурсу, за даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження щодо запланованого телемосту між українським і одним із російських телеканалів за статтею "завершений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.
У середу, 10 липня, Україні передали для подальшого введення в експлуатацію новий безпечний конфайнмент (НБК), що встановлений над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС. Як повідомлялося, "саркофаг" був побудований із метою накриття об'єкта "Укриття". У листопаді 2016 року його насунули в проєктне положення. Ввести в експлуатацію НБК планують уже цьогоріч.
У четвер, 11 липня, Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс (3112-1), що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. "За" проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226. За словами Голови Верховної Ради Андрія Парубія, Виборчий кодекс – наймасштабніший законопроєкт парламенту VIII скликання.
Тим часом у столиці на поліграфкомбінаті "Україна" продемонстрували процес виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Вони мають 8 ступенів захисту й друкуються на папері вітчизняного виробництва, якого загалом потрібно 540 тонн. А якщо скласти всі бюлетені, що будуть віддруковані, один на один в одну стопку, то, за словами директора поліграфкомбінату Юрія Оніщенка, її висота дорівнюватиме висоті найвищої вершини Африки – Кіліманджаро - 5 км 895 м.
В Україні цього тижня тривали українсько-американські навчання "Sea Breeze - 2019", які фінішують у п'ятницю, 12 липня. В авіаційній фазі навчань, яка відбулася на аеродромі "Кульбабино" в Миколаївській області, взяли участь пілоти України та США. Зокрема, було залучено 13 літаків і 10 вертольотів морської авіації, Повітряних сил, армійської авіації ЗС України, Державної прикордонної служби, а також ВМС США, зокрема, літак P-8 "Poseidon". Відпрацьовували парашутне десантування, прольоти на гранично малих висотах, евакуацію, а також імітацію атаки наземної цілі тощо. Всі дії багатонаціональних штабів та сил відбувалися за стандартами НАТО.
А сухопутний компонент українсько-американських навчань "Sea Breeze – 2019"відбувся на полігоні в Чабанці на Одещині. У навчаннях взяли участь близько 800 військовослужбовців..
У Києві презентували короткометражну стрічку "Смачного", зняту на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Головні герої фільму – два кухарі: українець Микола й француз Патрік. Двом друзям вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак. Робота – продовження минулорічної стрічки "Дякую", в якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам у світі. Після презентації фільму "Смачного" відбувся майстер-клас з приготування страв, що були у фільмі. Усі гості мали змогу долучитися до приготування вареників.
Українці відсвяткували Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Івана або, як кажуть у народі, - Івана Купала. Влаштовували традиційні нічні містерії зі стрибаннями через багаття, яке є символом Сонця, плетінням та пусканням за водою віночків зі свічками.
Після шаленої червневої спеки в липні в Україну прийшла вереснева прохолода. Такий погодний каламбур супроводжується зниженням температури повітря, особливо вночі, а також частими короткочасними й почасти раптовими дощами з грозами.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Народний депутат робить селфі в сесійній залі Верховної Ради України.
Чоловік на території містечка життєзабезпечення населення біля аварійного будинку в Лисичанську на Луганщині.
Працівник Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів", де виготовляють бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України.
Скульптура на території нового некомерційного арт-простору Yard art в Одесі.
Дитячий майданчик на території нового муніципального пляжу "Троєщина" в Києві.
Учасники масового запливу через Дніпро Riverman-2019 у Запоріжжі.
Комахи на ромашці в лісі в Івано-Франківську.
Міські квіти в Києві.