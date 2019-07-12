За рік стягнули 7,8 мільярда гривень аліментів

За понад рік дії урядової програми "Чужих дітей не буває” на користь 1 млн дітей, які виховуються у неповних сім’ях, стягнуто вже 7,8 млрд грн аліментів.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час зустрічі з українськими родинами, на якій обговорили програми "Чужих дітей не буває" та "Відповідальне Батьківство", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні понад рік впроваджується урядова програма “Чужих дітей не буває. На користь 1 млн дітей, які виховуються у неповних сім’ях, стягнуто вже 7,8 млрд грн аліментів”, - сказав Гройсман.

За його словами, з початку роботи цього уряду захист інтересів дитини завжди був пріоритетом.

“Усі зміни, які ми впроваджуємо останні роки мають "дитячу" складову: скорочення черг у садочки, нова українська школа, програма "Громада, дружня до дітей", фінансова допомога по народженню”, - нагадав Прем'єр-міністр.

Читайте також: У Києві цьогоріч оголосили у розшук 111 боржників із аліментів

Він зазначив, що до цих ініціатив долучилось вже чимало батьків, які отримали реальний інструмент захисту інтересів дітей. “Я хочу, щоб Україна була країною щасливих дітей, а значить, у нас мають бути щасливі сім’ї. І тут питання відповідального батьківства виходить на перший план. Я впевнений, що чужих дітей не буває. Усі діти наші”, - сказав Гройсман.