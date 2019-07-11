Після суперечки з Президентом Годунок звернеться в СБУ із запитом щодо компромату

Чиновник заявив що не дозволить, аби проросійські сили і телеканали використали конфлікт для дискредитації Президента.

“Я не хочу розхитувати ситуацію в країні, коли сьогодні ворожі канали і ЗМІ, які належали чи належать російським силам чи колишньому президенту Порошенку, намагаються використати цю ситуацію як провокацію і продемонструвати в поганому світлі нашого Президента. І я завтра не йду нікуди в СБУ, я планую офіційно звернутись до них із депутатським запитом, чи є на мене будь-яка інформація, яка може мене порочити”, - заявив чиновник.

Він висловив сподівання, що Президент розбереться в ситуації. Також секретар міськради нагадав, що він є одним з тих, хто агітував та закликав голосувати за чинного главу держави. “Те, що сьогодні його оточення подало неправдиву інформацію і спровокувало цей конфлікт, думаю, це невелике непорозуміння, яке сьогодні-завтра минеться”, - заявив Годунок.

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Як повідомляв Укрінформ, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з місцевими посадовцями Борисполя (Київська область) у середу вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка - через вигуки та знайдену в інтернеті інформацію про його судимість.