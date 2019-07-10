Комітет Ради проситиме ГПУ і поліцію взяти під контроль напад на журналіста "Страна.ua"

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення звернутися до Нацполіції та ГПУ з проханням розслідувати інцидент з нападом на журналіста інтернет-видання "Страна.ua" на масовій акції на Майдані Незалежності 2 липня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в середу, 10 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення звернутися Нацполіції та ГПУ взяти справу щодо народу на журналіста під контроль, забезпечити повне, відкрите, максимально швидке, всебічне та неупереджене розслідування.

Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюристка Тетяна Котюжинська, яка була присутня на засіданні комітету, попросила також звернутися до ЗМІ з нагадуванням про те, що на підставі статті 15 закону "Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів" засоби масової інформації, які відряджають журналіста в будь-які місця масового скупчення людей, зобов'язані забезпечувати таких працівників належними документами, сигнальними знаками та іншими засобами позначення особи-представника преси. При цьому члени парламентського комітету погодилися, що від цього залежить кваліфікація справи - хуліганство чи перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Як поінформував член Комітету з питань свободи слова та інформполітики Юрій Павленко, до комітету звернулися колектив і головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва щодо інциденту, який стався 2 липня 2019 року під час мітингу на Майдані Незалежності, коли на спеціального кореспондента видання Владислава Бовтрука було скоєно напад під час виконання ним редакційного завдання.

Постраждалий журналіст стверджує, що особа, яка на нього напала, - це нібито Олексій Цимбалюк. За словами Бовтрука, він хотів узяти коментар у хлопця, який брав участь у сутичці, коли до нього підійшов активіст Цимбалюк і завдав удару рукою в обличчя. Бовтрук додав, що коли він упав, то нападник двічі вдарив його ногою.

Бовтрук переконує, що нападник знав, що б'є журналіста, хоча визнає, що не мав розпізнавальних знаків представника преси. За словами постраждалого журналіста, правоохоронці на місці події відмовилися ідентифікувати нападника, що ускладнило розслідування справи.

Запрошені представники Національної поліції не з'явилися на засідання комітету.

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Як повідомлялося, увечері 2 липня на Майдані Незалежності проходила акція протесту "Терпіти більше не можна" проти реєстрації кандидатами в народні депутати колишнього глави Адміністрації Президента України Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.