В Україні стартує пілотний проект е-малятко

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження в Україні пілотного проекту е-малятко.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Український уряд подав законопроект до парламенту і на рівні закону закріпив сервіс е-малятко. Але розуміючи, що і технічна підготовка даного сервісу потребує певного часу, ми сьогодні приймаємо рішення уряду про запровадження пілотного проекту е-малятко, який дасть можливість усім згуртуватися і всі технічні рішення підготувати до 1 січня 2020 року, щоб перші новонароджені українські громадяни в січні 2020 року могли скористатися цим сервісом", - зазначив Петренко.

Він зауважив, що сервіс е-малятко дасть можливість українським батькам без будь-якої бюрократії отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини.

Петренко уточнив, що ідеться про державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання малюка, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, реєстрацію в державному реєстрі платників податків, призначення державної допомоги при народженні дитини, видачу посвідчення батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях.

"Фактично це той комплект послуг, які будуть надаватися через одну заяву, яку подає батько або мати новонародженої дитини", - додав міністр.

Петренко також розповів, що послугу можна буде отримати або в електронному форматі, або в будь-якому із 700 центрів надання адмінпослуг по всій території України.