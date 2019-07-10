В Україні стартує пілотний проект е-малятко

В Україні стартує пілотний проект е-малятко

Укрінформ
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження в Україні пілотного проекту е-малятко.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Український уряд подав законопроект до парламенту і на рівні закону закріпив сервіс е-малятко. Але розуміючи, що і технічна підготовка даного сервісу потребує певного часу, ми сьогодні приймаємо рішення уряду про запровадження пілотного проекту е-малятко, який дасть можливість усім згуртуватися і всі технічні рішення підготувати до 1 січня 2020 року, щоб перші новонароджені українські громадяни в січні 2020 року могли скористатися цим сервісом", - зазначив Петренко.

Він зауважив, що сервіс е-малятко дасть можливість українським батькам без будь-якої бюрократії отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини.

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Петренко уточнив, що ідеться про державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання малюка, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, реєстрацію в державному реєстрі платників податків, призначення державної допомоги при народженні дитини, видачу посвідчення батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях.

"Фактично це той комплект послуг, які будуть надаватися через одну заяву, яку подає батько або мати новонародженої дитини", - додав міністр.

Петренко також розповів, що послугу можна буде отримати або в електронному форматі, або в будь-якому із 700 центрів надання адмінпослуг по всій території України.

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