“Українізація, декомунізація, люстрація!”: на Банковій - акція націоналістів

Під Офісом Президента активісти від націоналістичних сил проводять акцію з вимогою захистити інформаційний простір України і не йти на переговори з окупантами.

Акція проходить під назвою "Україна - понад усе! Президенте, служи українцям, а не олігархам і окупантам!", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі під ОП зібралося близько 200 учасників акції, але люди ще підходять.

Мітингарі тримають плакати з написами: "Ні - торгівлі українською землею!", "Україна - понад усе!", "Вибір нації - українізація, декомунізація, люстрація!", "Україна - понад усе! Президенте, служи українцям, а не олігархам і окупантам!".

Об'єднані сили представляють Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", КУН (Конгрес українських націоналістів) та ОУН (Організація українських націоналістів).

Під час виступів учасники акції закликали Президента Володимира Зеленського захистити інформаційний простір України від посягань Кремля, не йти на мирні переговори з Росією, а українців - гуртуватися навколо захисту інтересів України.

Ситуація наразі спокійна.

На акції серед інших виступив народний депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко, який закликав українців самим провести парад на День Незалежності України.

Мітінг на Банковій/ Фото Геннадія Мінченка