Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять захисників України

Верховна Рада на засіданні 10 липня вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих на сході захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу нагадати всім нашим керманичам - за цей місяць загинуло 58 кращих громадян України. Серед них Ірина Шевченко, медик, мама морпіхів. Я сподіваюся, що наступний парламент кожного разу, коли буде гинути кращий громадянин країни, захищаючи нашу батьківщину, буде свої засідання починати з вшанування їх пам'яті. Прошу вшанувати всіх, хто загинув за нашу країну", - сказала народний депутат Оксана Корчинська під час виступу з трибуни парламенту.

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Після її виступу голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання.